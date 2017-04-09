Британія не має позиції і впливу на хід міжнародних справ – МЗС Росії про скасування візиту Джонсона до Москви

У МЗС Росії заявили, що скасування візиту міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона до Москви є свідченням відсутності у британців власної позиції і впливу на хід міжнародних справ. Про це йдеться у заяві від 9 квітня, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Рішення про скасування поїздки Бориса Джонсона до Москви зайвий раз підтверджує сумніви в наявності доданої вартості від розмови з британцями, які з більшості актуальних проблем сучасності не мають власної позиції і реального впливу на хід міжнародних справ, залишаючись «в тіні» своїх стратегічних партнерів. Не вважаємо, що діалог з Лондоном нам потрібен більше, ніж йому самому», – йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що приводом для скасування візиту Джонсона є не «фундаментальні зміни ситуації у зв’язку із подіями в Сирії», а «фундаментальне нерозуміння або незнання того, що відбувається в Сирії, зусиль Росії щодо врегулювання цієї кризи, а також призначення дипломатії в принципі».

Російське МЗС заявило, що російська сторона хотіла на переговорах з представником Британії провести «ґрунтовну і відверту розмову» щодо міжнародних проблем і двосторонніх відносин, які на думку російської сторони, «загнані британською стороною в глухий кут».

8 квітня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон повідомив, що скасовує свій візит у Росію, запланований на 10 квітня, бо для нього пріоритетними є «переговори з партнерами по «Групі семи» щодо Сирії і підтримки Росією Асада».

Раніше сьогодні міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії. Він заявив, що Кремль відповідальний за хімічну атаку як «покровитель» режиму Башара Асада.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні, зокрема й Великобританія, висловили підтримку діям США у Сирії. Росія ж назвала ці дії актом агресії.