У МЗС України засудили напади на церкви у Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 квітня заявив, що засуджує напади на християнські церкви у єгипетських містах Танта і Александрія. Про це він написав на сторінці у Twitter.
«Засуджую теракти в церквах Танти і Александрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні з терором», – написав Клімкін.
Водночас у консульській службі МЗС повідомили про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії. Дипломати також вказали, що, за попередньою інформацією, українців немає і серед постраждалих у Танті.
У неділю з різницею в кілька годин – спочатку в Танті, а потім у Александрії – прогриміли вибухи у храмах Коптської православної церкви (офіційна назва християнської церкви у Єгипті – ред.). Вибухи сталися, коли християни святкували Вербну неділю. Щонайменше 40 людей загинули, десятки були поранені.
Як передає Reuters з посилання на пов’язане з ісламістами агентство Amaq, відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
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