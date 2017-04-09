Росія, Іран і сили Асада заявили про перетин США «червоних ліній» у Сирії – ЗМІ

У спільному командному центрі, що складається з сил Росії, Ірану і бійців, що підтримують президента Сирії Башара Асада заявили, що США перетнули «червоні лінії», завдавши удару по авіабазі Шейрат у Сирії цього тижня.

«Агресія проти Сирії виходить за рамки всіх червоних ліній», – йдеться у заяві, опублікованій в газеті «Аль-Ватан», близькій до режиму Асада.

«Ми будемо твердо реагувати на будь-яку агресію проти Сирії та на будь-яке порушення червоних ліній, хто б їх не здійснював», – йдеться в повідомленні.

Водночас верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Сполучені Штати зробили «стратегічну помилку», коли «атакували» Сирію, повідомило державне інформаційне агентство IRNA.

«Ісламська Республіка Іран не покине поле (бою – ред.) перед обличчям загроз», – заявив Хаменеї.

Також 9 квітня сирійські державні ЗМІ повідомили, що президент Ірану Хасан Роугані підтвердив свою підтримку сирійському уряду в телефонній розмові з Башаром Асадом.

«Нація Ірану буде залишатися поруч з сирійським народом в боротьбі з тероризмом і в забезпеченні територіальної цілісності Сирії», – сказав Роугані, який того ж дня поспілкувався по телефону і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомили у Кремлі за підсумками цієї бесіди, Путін і Роугані засудили «агресивні» дії США щодо Сирії.

Раніше сьогодні державний секретар США Рекс Тіллерсон в інтерв’ю американським ЗМІ заявив, що США звернуться до влади Росії із закликом виконати зобов’язання про ліквідацію хімічної зброї у Сирії. Також, на думку Тіллерсона, Росія не перешкоджала своєму сирійському союзнику Асаду у використанні такої зброї. Держсекретар США, як очікується, 11 квітня перебуватиме з візитом у Москві.

7 квітня США десятками крилатих ракет уразили сирійську авіабазу Шейрат у відповідь, як заявили у Вашингтоні, на застосування смертельної хімічної зброї проти цивільних з боку уряду президента Башара Асада.

Росія та Іран – головні союзники Асада – рішуче засудили атаку, тоді як союзники Вашингтона висловили підтримку діям США.