Україна отримала партію ліків для онкохворих дітей на 60 мільйонів гривень – Супрун

В Україну доставили першу партію ліків, необхідних для лікування онкологічних захворювань у дітей на 60 мільйонів гривень. Про це 9 квітня повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

«Цього тижня в Україну доставили першу партію ліків за напрямком дитячої онкології за кошти 2016 року з міжнародних закупівель. Це препарати на 60 мільйонів гривень, 15% від всього обсягу ліків для онкохворих дітей», – повідомила Супрун.

Вона зазначила, що це перша поставка ліків з-за кордону, а більшість препаратів привезуть протягом літа.

Супрун назвала міжнародні закупівлі ліків «найдієвішою антикорупційною реформою».

«Завдяки проведенню закупівель на міжнародних ринках українці отримують якісні ліки за чесною ціною», – додала вона.

У проекті держбюджету на 2017 рік на закупівлю ліків та виробів медичного призначення передбачено 5,9 мільярда гривень. За даними експертів, ця сума покриває лише 30% потреб українців у ліках.