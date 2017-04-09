У столиці Угорщини протестували проти закриття університету Сороса

Десятки тисяч людей у неділю на вулицях столиці Угорщини Будапешта виступали проти нового законодавства, яке може змусити університет, заснований американським мільярдером Джорджем Соросом, покинути країну.

На мітингу 9 квітня демонстранти закликали президента Яноша Адера відхилити відповідний законопроект та перевірити його на відповідність конституції.

4 квітня парламент Угорщини ухвалив законопроект, який вимагає від іноземних університетів в Угорщині мати кампус і надавати аналогічні навчальні площі і в країні свого походження.

Чимало оглядачів в Угорщині і за кордоном вважають, що закон спрямований на закриття Центральноєвропейського університету в Будапешті (CEU), який уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана розглядає як осередок ліберальної опозиції.

Відповідно до закону, університет може бути змушений припинити прийом студентів у 2018 році і зачинити свої двері в 2021-му.