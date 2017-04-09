Президент США засудив теракти в церквах Єгипту

Президент США Дональд Трамп засудив терористичні атаки на коптські церкви у єгипетських містах в неділю. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Так сумно чути про теракт в Єгипті. США рішуче засуджує його. У мене серйозна впевненість у тому, що президент ас-Сісі впорається з ситуацією належним чином», – написав Дональд Трамп.

Раніше сьогодні Державний департамент США назвав напади «варварськими» і заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть підтримувати безпеку і стабільність Єгипту в зусиллях із боротьби з тероризмом».

За даними єгипетської влади, через теракти у двох коптських храмах в містах Танта і Александрія у Вербну неділю загинули щонайменше 44 людини і поранень зазнали понад 100. Влада Єгипту оголосила в країні триденну жалобу, а президент країни Абдель-Фаттах ас-Сісі заявив, що в Єгипті буде запроваджено надзвичайний стан на 3 місяці.

Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».