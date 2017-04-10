Двоє українських воїнів поранені на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій 9 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано під Маріуполем, твердять українські військові. Зокрема, в районі Новотроїцького сепаратисти застосували 120-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та озброєння БМП, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки, Докучаєвська, Донецька, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 9 квітня.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.