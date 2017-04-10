Держсекретар США прибув на зустріч міністрів «Групи семи» до Італії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів «Групи семи» промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії.

Очікується, що сирійську проблему учасники зустрічі обговорять зранку 11 квітня. Разом з членами «Групи семи» в цій частині роботи візьмуть участь міністри закордонних справ Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії та Катару.

Інформагенції цитують міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, який назвав метою сирійської сесії запобігання «небезпечній військовій ескалації» шестирічного конфлікту. Британська газета Sunday Times повідомила 10 квітня, що Лондон наполягатиме на запровадженні нових санкцій щодо Росії, якщо вона відмовиться розірвати відносини з режимом Асада.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в місті Хан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.