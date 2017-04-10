Компанія Boeing передасть Іранові перші пасажирські літаки в травні – агенція IRNA

Офіційна інформаційна агенція Ірану IRNA повідомила 9 квітня, що американський виробник Boeing поставить упродовж наступного місяця два пасажирських літаки національному перевізникові Iran Air.

Компанія Boeing оголосила в 2016 році, що Iran Air замовив 80 літаків на загальну суму понад 16 мільярдів доларів – 50 лайнерів серії 737 і 30 – серії 777, здатних літати на далекі відстані.

Угода з компанією Boeing стала можливою після укладення в 2015 році домовленостей щодо ядерної програми Ірану. Західні держави погодилися скасувати санкції проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної діяльності. Після виборів у США деякі представники галузі висловлювали стурбованість тим, що жорстка позиція адміністрації Трампа щодо Ірану може поставити під загрозу угоду і спричинити перехоплення контракту європейським конкурентом – компанією Airbus.