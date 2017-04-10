У сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії перемагає Бібілов

У сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, де 9 квітня відбулися організовані фактичною владою «президентські вибори», перемагає «спікер парламенту» Анатолій Бібілов.

Його показник є близьким до 50%, для того, щоб уникнути другого туру 23 квітня, Бібілов має здобути більшість голосів виборців.

МЗС Грузії 9 квітня заявило, що «засуджує так звані президентські вибори і референдум, що проводяться в окупованому Цхінвальському регіоні».

Євросоюз і США заявили, що не визнаватимуть результати «президентських виборів», відповідні заяви оприлюднили Європейська служба зовнішніх справ та Державний департамент США. «Європейський союз укотре заявляє про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в рамках її міжнародно визнаних кордонів», – наголосили у ЄС. «Наша позиція щодо Абхазії і Південної Осетії чітка і послідовна. Ці регіони є невід’ємною частиною Грузії», – йдеться у заяві виконувача обов’язків речника Держдепартаменту США Марка Тонера.

Грузія вважає і Абхазію, і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Після російсько-грузинської війни 2008 року Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й Абхазії і зберегла там тисячі військовослужбовців. Більшість країн світу натомість таку «незалежність» не визнають.