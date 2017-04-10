Голова НБУ Гонтарєва подала Порошенку заяву про відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва подала президентові України Петру Порошенку заяву про відставку. Про це зранку 10 квітня повідомили інформагенції «Інтерфакс-Україна» та «Українські новини».



У Нацбанку та Адміністрації президента наразі не коментують цієї інформації.



НБУ анонсував на 11:00 понеділка прес-конференцію голови та членів правління Нацбанку, не уточнюючи тему прес-конференції.

6 квітня НБУ заперечив нові повідомлення про відставку голови НБУ Валерії Гонтарєвої.

«Стосовно відставки Валерії Гонтаревої повідомляємо: у спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом залишити посаду голови НБУ. Нагадуємо, що рішення щодо відставки голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада України», – мовиться в повідомленні НБУ в мережі Facebook.

Чутки про відставку голови НБУ з’явилися ще в лютому. Тоді у Національному банку України вказали, що регулятор «традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління». «Такого повідомлення не було, а отже – інформація не відповідає дійсності», – мовилося у повідомленні прес-служби відомства.