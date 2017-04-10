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10 Квітень 2017, Київ 09:52
Новини | Політика

Голова НБУ Гонтарєва подала Порошенку заяву про відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва подала президентові України Петру Порошенку заяву про відставку. Про це зранку 10 квітня повідомили інформагенції «Інтерфакс-Україна» та «Українські новини».

У Нацбанку та Адміністрації президента наразі не коментують цієї інформації.

НБУ анонсував на 11:00 понеділка прес-конференцію голови та членів правління Нацбанку, не уточнюючи тему прес-конференції.

6 квітня НБУ заперечив нові повідомлення про відставку голови НБУ Валерії Гонтарєвої.

«Стосовно відставки Валерії Гонтаревої повідомляємо: у спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом залишити посаду голови НБУ. Нагадуємо, що рішення щодо відставки голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада України», – мовиться в повідомленні НБУ в мережі Facebook.

Чутки про відставку голови НБУ з’явилися ще в лютому. Тоді у Національному банку України вказали, що регулятор «традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління». «Такого повідомлення не було, а отже – інформація не відповідає дійсності», – мовилося у повідомленні прес-служби відомства.

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