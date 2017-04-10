Україна не імпортує газ із Росії 500 днів – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 10 квітня, що Україна не імпортує природний газ із Росії вже 500 днів. Про це йдеться в повідомленні компанії на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.

Імпорт газу з Росії за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» припинений 25 листопада 2015 року. Як стверджують у «Нафтогазі», купівля газу за цим контрактом не відновиться до рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція), що очікується до травня.

Офіційно відмова купувати газ у «Газпрому» аргументувалася неприйнятно високою ціною.

За опалювальний сезон 2016 – 2017 років Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу. Станом на момент завершення відбору в підземних сховищах газу залишилося понад 8 мільярдів кубометрів палива.

На початку квітня 2016 року Президент Петро Порошенко, виступаючи в Японії, назвав відмову України від імпорту газу з Росії доказом енергетичної незалежності України.