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10 Квітень 2017, Київ 11:18
Новини | Міжнародні

Американський астронавт та російські космонавти повертаються на землю

Старт космічного корабля «Союз» із екіпажем для МКС із космодрому Байконур, ілюстративне фото

Американський астронавт та два російських космонавти повернуться на землю 10 квітня після перебування на Міжнародній космічній станції впродовж 173 днів.

Командир екіпажу Шейн Кімбро і бортінженери Андрій Борисенко та Сергій Рижиков готуються від’єднати свій космічний корабель «Союз» від МКС перед запланованим приземленням в Казахстані о 17:21 за місцевим часом.

Командиром МКС з 10 квітня стала астронавт Пеггі Уїтсон. Вона керуватиме екіпажем із двох космонавтів Європейського космічного агентства Олегом Новицьким та Томасом Пескетом.

Екіпаж, який відбуває, згодом замінять астронавт Джек Фішер та космонавт Федір Юрчихін, запуск яких запланований на 20 квітня з космодрому Байконур у Казахстані.

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