НКРЕКП скасувала рішення про абонплату за користування газовою інфраструктурою

Національна комісія, що здійснює регулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала 10 квітня своє рішення про встановлення з 1 квітня для населення й промислових споживачів тарифів за розподіл природного газу як плату за приєднану потужність.

Ми сьогодні повинні ухвалити рішення щодо того, щоб скасувати це рішення (про абонплату), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для жодного українця не було жодного підвищення в результаті цього рішення. Ми хочемо всім повідомити, що наше рішення приймалося відповідно до законодавства, прозоро й привселюдно», – заявив голова регулятора Дмитро Вовк.

4 квітня комісія оголосила про призупинення свого попереднього рішення про запровадження абонплати за газ.

Активісти кількох партій правого спрямування та профспілок пікетували 10 квітня зранку офіс Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Біля входу до будівлі регулятора зібралися до 300 осіб. Активісти тримали партійні прапори і плакати з вимогами зниження тарифів на послуги ЖКГ. На засідання комісії прибули представники Радикальної партії на чолі з лідером партії Олегом Ляшком.

Раніше до НКРЕКП із пропозицією припинити рішення щодо абонплати за газ звернулися президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман, а члени фракції Радикальної партії на чолі з головою фракції Олегом Ляшком зранку 4 квітня блокували трибуну Верховної Ради.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка мала стягуватися з 1 квітня.

Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

У НКРЕКП стверджували, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».