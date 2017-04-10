Банки Фірташа, Бахматюка та інших відомих осіб винні НБУ мільярди гривень – Гонтарєва

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що власники збанкрутілих банків винні НБУ мільярди гривень, які мають бути повернуті. Про це Гонтарєва оголосила 10 квітня на прес-конференції після оприлюднення заяви про відставку.

«Банк «Надра», Дмитро Фірташ, винен Національному банку 9,8 мільярда гривень; Олег Бахматюк за кредитами двох своїх банків – «Фінансової ініціативи» та «Ві-Ей-Бі-банку» – понад 10 мільярдів гривень. Наступний герой – це Микола Лагун, винен за кредитами «Дельта-банку» 8 мільярдів гривень. Костянтин Жеваго та його банк «Фінанси та кредит» винні Національному банку 6,3 мільярда гривень. Леонід Клімов, він досі сидить нашим народним депутатом і навіть входить до комітету з фінансів і банківської діяльності, – 3,4 мільярда гривень за кредитами «Імекс-банку», – вказала голова НБУ.

«Наголошую: банкрутство банку не означає, що тепер ці горе-власники повністю вільні від боргів своїх банків. Державні кошти потрібно повертати – і крапка!» – додала Гонтарєва.

Перераховані головою НБУ бізнесмени наразі не коментували звинувачень Валерії Гонтарєвої.

Раніше на цій же прес-конференції голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила, що подала заяву про відставку президентові України. За її словами, у відставку за власним бажанням вона йде з 10 травня.

Гонтарєва очолює НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ. Також Гонтарєва причетна до встановлення гнучкого обмінного курсу гривні, що дозволяє не витрачати валютні ресурси в разі зростання попиту на долар США чи інші провідні валюти.