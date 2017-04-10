На невизнаному Грузією, США і ЄС голосуванні в Південній Осетії переміг Бібілов

У сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, де 9 квітня відбулися організовані фактичною владою «президентські вибори», не визнані Тбілісі і Заходом, переміг «спікер парламенту» Анатолій Бібілов.

Як повідомила голова виборчої комісії сепаратистського уряду Белли Плієвої, за підрахованими близько 90% голосів виборців, Бібілов набирає близько 58% голосів – достатньо для того, щоб уникнути другого туру.

Чинний лідер сепаратистського регіону Леонід Тібілов здобуває 30%, а представник регіонального КДБ Алан Ґаґлоєв – 11% голосів, повідомила Плієва.

За її словами, близько 78% виборців підтримали пропозицію змінити назву регіону з Республіки Південної Осетії в Республіку Південна Осетія-Аланія.

Як і під час інших голосувань у Південній Осетії і ще одному сепаратистському регіоні Грузії Абхазії, Сполучені Штати, Європейський союз і Грузія назвали вибори 9 квітня незаконними і заявили, що не визнають результатів.

У заяві від 9 квітня Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що референдум про зміну назви регіону «спрямований на створення основи для його незаконної анексії» з боку Росії.

Грузія вважає і Абхазію, і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Після російсько-грузинської війни 2008 року Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й Абхазії і зберегла там тисячі військовослужбовців. Більшість країн світу натомість таку «незалежність» не визнають.