Президент і прем’єр візьмуть участь у засіданні фракції БПП 10 квітня – Герасимов

Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман візьмуть участь у засіданні парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» 10 квітня, повідомив керівник фракції Артур Герасимов.

Подробиць порядку денного планованого засідання Герасимов не повідомив.

Водночас він заявив, що на засідання запросили виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, яка має намір презентувати низку законопроектів, що стосуються медичної реформи.

3 квітня БПП обрав головою фракції Артура Герасимова замість Ігоря Гриніва.