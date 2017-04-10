Росія дасть Білорусі кредит на мільярд доларів – Семашко

Росія виділить Білорусі кредит в розмірі близько одного мільярда доларів, заявив в ефірі білоруського національного телеканалу заступник прем’єр-міністра Білорусі Володимир Семашко.

9 квітня він пояснив, що такої домовленості досягли 3 квітня на зустрічі президентів Росії й Білорусі Володимира Путіна з Олександром Лукашенком.

Семашко також додав, що Росія буде сприяти виділенню в цьому році Білорусі двох траншів кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку на загальну суму в 600 мільйонів доларів.

Після зустрічі в російському Санкт-Петербурзі 3 квітня Лукашенко заявив, що Москва пішла назустріч Мінську і погодилася рефінансувати борг Білорусі за міждержавними кредитами і по лінії фонду Євразійського економічного співтовариства.