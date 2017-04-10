МЗС України: «вибори» у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії є нелегітимними

Міністерство закордонних справ України засуджує і називає нелегітимними так звані «президентські вибори» і «референдум» у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, проведені 9 квітня

«Такі незаконні дії, поряд із проведенням 12 березня 2017 року так званих «парламентських виборів» в окупованому Абхазькому регіоні Грузії, є грубим порушенням міжнародного права і складовим елементом неоімперської політики Росії, спрямованої на дестабілізацію та підкорення держав Східної Європи», – йдеться в заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що «Україна підтверджує свою відданість політиці підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії і невизнання результатів згаданих нікчемних заходів, як і будь-яких інших неправомірних дій Кремля».

У сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії, де 9 квітня відбулися організовані фактичною владою «президентські вибори», не визнані Тбілісі і Заходом, переміг «спікер парламенту» Анатолій Бібілов.

Як повідомила голова виборчої комісії сепаратистського уряду Белла Плієва, за підрахованими близько 90% голосів виборців, Бібілов набирає близько 58% голосів – достатньо для того, щоб уникнути другого туру.

За її словами, близько 78% виборців також підтримали пропозицію змінити назву регіону з «Республіки Південної Осетії» на «Республіку Південна Осетія – Аланія».

Як і під час інших голосувань у Південній Осетії і ще одному сепаратистському регіоні Грузії Абхазії, Сполучені Штати, Європейський союз і Грузія назвали вибори 9 квітня незаконними і заявили, що не визнають результатів.

У заяві від 9 квітня Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що референдум про зміну назви регіону «спрямований на створення основи для його незаконної анексії» з боку Росії.

Грузія вважає і Абхазію, і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Після російсько-грузинської війни 2008 року Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й Абхазії і зберегла там тисячі військовослужбовців. Більшість країн світу натомість таку «незалежність» не визнають.