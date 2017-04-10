Поліція затримала 5 людей на акції з вимогою відставки Голубана і Аброськіна в Києві

10 квітня в Києві поліція затримала п’ятьох протестувальників – учасників акції з вимогою відставки з керівника поліції Донецької області Вячеслава Аброськіна і полковника Національної поліції, командира роти спецпризначення ГУНП Донецької області Юрія Голубана.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 30 протестувальників прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві 10 квітня, вимагаючи відставки Голубана, якого звинувачують у причетності до діяльності угруповання бойовиків «ДНР», і Аброськіна, який взяв його на роботу до поліції Донеччини. Серед протестувальників були представники добровольчих батальйонів «Донбас» і «Азов». Між активістами й охороною будівлі виникла невелика штовханина.

Приблизно через 30 хвилин після початку мітингу до будівлі під’їхав автозак спецназу, в який силою заштовхали п’ятьох активістів.

Радник голови МВС Ілля Ківа, який вийшов до мітингувальників, які залишилися, заявив, що у міністерстві зацікавлені в тому, щоб винні сіли за ґрати, але для цього, за його словами, потрібно провести розслідування.

Щодо причин затримання протестувальників – Ківа заявив, що має намір з’ясувати, за що їх затримали.

Минулого тижня голова МВС України Арсен Аваков заявив, що з метою перевірки оприлюдненої інформації щодо участі Юрія Голубана у діяльності угруповання «ДНР» поліція звернеться до Генеральної прокуратури України. Паралельно цю інформацію перевіряє і підрозділ внутрішньої безпеки, додав Аваков. Він також повідомив, що Голубан готовий пройти «детектор брехні».