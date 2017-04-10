Посли країн «Групи семи» підтримують медичну реформу в Україні – заява

Посли країн «Групи семи» заявляють про підтримку плану реформи системи охорони здоров’я в Україні.

«Ми вважаємо, що затвердження цього плану, який визначає державні гарантії для фінансування страхових медичних послуг і лікарських засобів в рамках системи охорони здоров’я України, є ознакою того, що Україна готова і прагне просуватися вперед з життєво важливими реформами в сфері охорони здоров’я та боротьби з корупцією в інтересах своїх громадян», – йдеться в заяві послів, оприлюдненій посольством Італії в Україні після зустрічі з виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.

Посли також вважають, що законодавство щодо реформування системи охорони здоров’я є важливим кроком вперед на шляху до зміни взаємодії українців з медичною державною системою.

«При нинішньому керівництві багато вже досягнуто з точки зору ефективного управління, підзвітності і громадського контролю, що призвело до підвищення прозорості, хоча багато роботи ще потрібно зробити», – зазначається в заяві

Посли сподіваються, що Супрун і її команда в Міністерстві охорони здоров’я матиме можливість продовжувати свою роботу в сфері медичної реформи, в тому числі за допомогою ухвалення необхідного законодавства.

5 квітня Кабмін затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи, передав їх до Верховної Ради на розгляд та голосування. У МОЗ зазначають, що ухвалення цих законопроектів на поточній парламентській сесії дозволить, серед іншого, закласти у бюджет на 2018 рік новий принцип фінансування для стаціонарів, розрахувати гарантований пакет медичних послуг, аби у бюджетний 2019 рік увійти з усім гарантованим пакетом медичних послуг на всіх рівнях.

Зокрема законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» передбачає створення нового механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів через систему державного солідарного медичного страхування. Гарантований обсяг медпослуг та ліків, вартість яких покривається страхуванням, закріплюється на рівні закону. В межах цього пакету держава гарантуватиме повне покриття вартості послуг екстреної, паліативної, первинної допомоги та частково покриватиме вартість платних послуг на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях.