Посольство США: важливо призначити «незалежного професіонала» на посаду голови НБУ

У посольстві США після заяви Валерії Гонтаревої про відставку наголошують, що тепер важливо призначити незалежного професіонала на посаду голови Нацбанку України.

«Тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ», – йдеться у повідомленні посольства у twitter.

При цьому в дипломатичному відомстві США подякували Гонтаревій і зазначили, що її «бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України».

Сьогодні голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням.

Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому. Тоді у Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарєва очолює НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ. Також Гонтарєва причетна до встановлення гнучкого обмінного курсу гривні, що дозволяє не витрачати валютні ресурси в разі зростання попиту на долар США чи інші провідні валюти.