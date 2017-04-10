Поліція: в Одесі під час сутичок на Алеї Слави затримали 16 людей

В Одесі під час сутичок на Алеї Слави затримали 16 людей.

Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області, під час урочистостей з нагоди Дня визволення Одеси від нацистів на Алеї слави між активістами різних політичних поглядів виник конфлікт і штовханина.

«Поліція не допустила поширення конфлікту, затримано 16 його активних учасників – представників різних політичних сил і громадян, які взяли участь у конфлікті», – йдеться в повідомленні.

Силовики зазначають, що дії затриманих підпадають під кваліфікацію статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, наразі вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Затриманням передували словесні перепалки між проукраїнськи та проросійськи налаштованими активістами. Силовики повідомили, що активістів затримали за непокору правоохоронцям.

В Одесі посилені заходи безпеки, всього до забезпечення правопорядку сьогодні залучили 1200 правоохоронців.

Торік у день визволення Одеси через «георгіївську стрічку» на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому матросу сталася сутичка між представниками так званого «Антимайдану» та проукраїнськими активістами.