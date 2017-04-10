У Швеції хвилиною мовчання вшанували жертв нападу 7 квітня

У Швеції 10 квітня опівдні за київським часом хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих внаслідок нападу у Стокгольмі, що стався 7 квітня.

Люди зібралися біля універмагу в центрі Стокгольма, у вітрину якого в’їхав нападник на вантажівці. Дехто обіймав поліцейських, дякуючи їм за швидку реакцію на напад.

Одночасно була проведена офіційна жалобна церемонія біля міської ради Стокгольма, в якій взяли участь прем’єр Швеції Стефан Лофвен, члени королівської сім’ї та мер Стокгольма Карін Ваннґард.

«Ми ніколи не піддамося насильству. Ми ніколи не дозволимо тероризму взяти гору. Стокгольм залишиться відкритим і толерантним містом», – сказав прем’єр Стефан Лофвен.

Внаслідок нападу 7 квітня загинули чотири людини, ще 15 були поранені. За даними поліції, за кермом викраденої вантажівки був виходець з Узбекистану. Поліція повідомила про його симпатії до екстремістських організацій, зокрема, угруповання «Ісламська держава». З’ясувалося також, що цьому чоловікові відмовили у праві на постійне проживання в Швеції, йому загрожувала депортація. Підозрюваного затримали.

Відповідальності за напад на себе не взяло жодне з угруповань. Раніше за схожі напади в Ніцці, Берліні і Лондоні відповідальність брало екстремістське угруповання «Ісламська держава».