Герасимов: цього тижня звіту уряду в Раді не буде

Керівник парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявляє, що цього тижня звіту уряду у Верховній Раді не буде.

«Згідно з моєю інформацією, цього тижня звіту уряду не буде», – сказав Герасимов.

Водночас на завтра, 11 квітня, запланована прес-конференція прем’єра Володимира Гройсмана.

У лютому Кабінет міністрів схвалив звіт за підсумками діяльності у 2016 році і направив його на розгляд Верховної Ради.

Нинішній склад уряду на чолі з колишнім спікером парламенту Володимиром Гройсманом затвердили 14 квітня 2016 року.