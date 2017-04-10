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10 Квітень 2017, Київ 17:20
Новини | Події

Герасимов: цього тижня звіту уряду в Раді не буде

Артур Герасимов

Керівник парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявляє, що цього тижня звіту уряду у Верховній Раді не буде.

«Згідно з моєю інформацією, цього тижня звіту уряду не буде», – сказав Герасимов.

Водночас на завтра, 11 квітня, запланована прес-конференція прем’єра Володимира Гройсмана.

У лютому Кабінет міністрів схвалив звіт за підсумками діяльності у 2016 році і направив його на розгляд Верховної Ради.

Нинішній склад уряду на чолі з колишнім спікером парламенту Володимиром Гройсманом затвердили 14 квітня 2016 року.

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