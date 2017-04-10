Троє астронавтів МКС повернулися на Землю

Американський астронавт і двоє російських космонавтів 10 квітня повернулися на Землю після 173 днів перебування на Міжнародній космічній станції.
Космічна капсула «Союз» із командиром екіпажу Шейном Кімбро і бортінженерами Андрієм Борисенком і Сергієм Рижиковим успішно приземлилася у центральному Казахстані, повідомив російський центр контролю польотів.
«Приземлення підтверджене», – заявив коментатор на телебаченні НАСА під час трансляції посадки близько 13:20 за київським часом.
Командиром МКС від 10 квітня стає астронавт Пеггі Вітсон. Вона керуватиме екіпажем із двох космонавтів Європейського космічного агентства Олегом Новицьким і Томасом Пескетом.
Екіпаж, який відбуває, згодом замінять астронавт Джек Фішер та космонавт Федір Юрчихін, запуск яких запланований на 20 квітня з космодрому Байконур у Казахстані.
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