Троє астронавтів МКС повернулися на Землю

Американський астронавт і двоє російських космонавтів 10 квітня повернулися на Землю після 173 днів перебування на Міжнародній космічній станції.

Космічна капсула «Союз» із командиром екіпажу Шейном Кімбро і бортінженерами Андрієм Борисенком і Сергієм Рижиковим успішно приземлилася у центральному Казахстані, повідомив російський центр контролю польотів.

«Приземлення підтверджене», – заявив коментатор на телебаченні НАСА під час трансляції посадки близько 13:20 за київським часом.

Командиром МКС від 10 квітня стає астронавт Пеггі Вітсон. Вона керуватиме екіпажем із двох космонавтів Європейського космічного агентства Олегом Новицьким і Томасом Пескетом.

Екіпаж, який відбуває, згодом замінять астронавт Джек Фішер та космонавт Федір Юрчихін, запуск яких запланований на 20 квітня з космодрому Байконур у Казахстані.