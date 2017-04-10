Голова ФДМУ Білоус подав у відставку

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус заявляє, що йде у відставку.

«Я віддав три роки життя, працюючи на державній службі, майже два з них – у Фонді. Це були нелегкі роки, але я вдячний за можливість служити своїй країні у найскладніші часи. Дякую всім, хто працював поруч», – йдеться в заяві Білоуса, яку поширив Фонд держмайна у Facebook.

За словами Білоуса, для нього «прийшов час рухатись далі». «Спочатку планую невелику перерву, проведу час з родиною. І невдовзі повернусь до того, чим займався до приходу на держслужбу. З усіма знаннями і набутим досвідом своє завдання бачу в тому, щоб допомагати залучати інвестиції в Україну, сприяти її економічному розвитку. В мене достатньо сил і енергії продовжити служити своїй країні в такому статусі», – додав він.

Раніше про те, що Білоус подав у відставку з посади голови ФДМУ заявив керівник депутатської групи «Відродження» у Верховній Раді Віталій Хомутиннік.

Минулого місяця прем’єр Володимир Гройсман розкритикував роботу Фонду державного майна і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».

Верховна Рада України призначила Ігоря Білоуса головою ФДМУ 19 травня 2015 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Голова фонду призначається і звільняється президентом за згодою Верховної Ради.