Адвокати Януковича заявляють про незаконність передачі справи про держзраду до суду

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють про незаконність передачі справи щодо їхнього підзахисного за звинуваченнями у державній зраді до суду.

«Процес за цією справою почався з численних порушень... ми бачимо, що педалюється розгляд справи, для існування якої взагалі відсутні будь-які правові підстави. Підозру не вручено, обвинувальний акт не вручено, в отриманні від Віктора Януковича показів відмовлено. Тобто взагалі немає жодної підстави та можливості розпочинати судовий розгляд», – заявив адвокат Віталій Сердюк, якого цитує компанія «Aver Lex».

Сьогодні речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що кримінальне провадження щодо Януковича за звинуваченням у державній зраді надійде до Оболонського районного суду Києва завтра, 11 квітня.

Наприкінці березня Апеляційний суд Києва, розглядаючи подання щодо зміни підслідності цієї справи, вирішив, що провадження стосовно Януковича за звинуваченнями у держзраді розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

14 березня у Генпрокуратурі повідомили про передачу до суду провадження щодо Януковича. Проте тоді захисники екс-президента заявили про «спробу неправомірного вручення обвинувального акту у справі про державну зраду».

Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

У січні Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.