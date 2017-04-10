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10 Квітень 2017, Київ 17:23
Новини | Політика

Батькам загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака вручили «Зірку Героя»

Василь Сліпак

Президент Петро Порошенко вручив «Зірку Героя» батькам загиблого на Донбасі добровольця, оперного співака Василя Сліпака.

Цією нагородою його відзначили посмертно «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч відбулася 10 квітня.

У лютому цього року президент України присвоїв посмертно звання Героя України українському оперному співакові, волонтеру, учаснику Революції гідності та бойових дій на Донбасі Василю Сліпаку.

«Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України», – йдеться в повідомленні.

Василь Сліпак, який з 2015 року брав участь у бойових діях на Донбасі, загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського на Донеччині.

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