«Нафтогаз» підписав меморандум щодо використання ГТС з італійською і словацькою компаніями

Компанія «Нафтогаз України»,«Укртрансгаз», Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи (ГТС) України.

Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», серед іншого, документ має на меті довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу Україною відповідно до стандартів європейських ринків, безпечного й ефективного використання ГТС України, а також недискримінаційного доступу до неї третіх сторін згідно із чинним законодавством.

У «Нафтогазі» зазначають, що у межах меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення газотранспортної системи України.

«Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність та безпеку постачання на газовому ринку як України, так і ЄС, що цілком відповідає стратегії енергетичної безпеки ЄС», – очікують у компанії.

Територією України транспортується газ до країн-членів ЄС. На початку квітня у компанії «Укртрансгаз» заявили, що через національну газотранспортну мережу для європейських споживачів було протранспортовано 23,2 мільярда кубометрів блакитного палива, що на 20% більше за показники минулого року.