До Держдуми Росії направили законопроект щодо обмеження соцмереж

До Державної думи Росії направили законопроект про регулювання діяльності соціальних мереж, згідно з яким, під час реєстрації потрібно буде надати паспортні дані, а дітям до 14 років вхід у соцмережі буде заборонений.

Документ до нижньої палати російського парламенту направив 10 квітня депутат Держдуми від партії «Єдина Росія» Віталій Мілонов.

У законопроектів, зокрема, міститься заборона на використання соціальних медіа для організації громадських зібрань, несанкціонованих владою, а також пропозиція забороняти використання соціальних мереж у державних компаніях.

Політичні аналітики вважають, що Кремль непокоїть використання соціальних мереж для розповсюдження ідей, думок та інформації щодо планованих протестів, що обмежене на російських традиційних медіа з часу, як у 2000 році Володимир Путін прийшов до влади.

Але державне російське інформагентство цитує речника російського президента Дмитра Пєскова, який заявив, що у Кремлі законопроекту ще не бачили, а з інформації, поширеної ЗМІ, він є «не дуже реалістичним».

У той же час у Всеросійському центрі вивчення громадської думки опублікували 10 квітня результати дослідження, згідно з якими, 62% опитаних росіян від 18 до 24 років підтримують ідею заборони користуватися соціальними мережами дітям до 14 років.