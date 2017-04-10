Насіров вимагає перегляду рішення Солом’янського райсуду Києва щодо запобіжного заходу

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вимагає перегляду рішення Солом’янського райсуду Києва про застосування щодо нього запобіжного заходу.

«Я вимагаю переглянути не обґрунтований та безпідставний запобіжний захід прийнятий суддею Солом’янського районного суду Києва Бобровником», – написав він на свій сторінці в Facebook.

Напередодні ЗМІ поширили інформацію про раніше порушене кримінальне провадження (за статтею 375 Кримінального кодексу – завідомо неправосудне рішення) щодо Олександра Бобровника, який ухвалював рішення щодо обрання Насірову запобіжного заходу. Проте підтвердження цієї інформації не було.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Солом’янський райсуд Києва протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Після цього Апеляційний суд залишив без змін рішення Солом’янського райсуду.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».