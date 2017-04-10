Поліція: у Харкові через сутички біля «Сбербанку» постраждав поліцейський

У Харкові внаслідок сутичок біля відділення «Сбербанку» постраждав поліцейський.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, його доставили до лікарні з опіками очей.

За даними поліції, сьогодні близько 60 людей встановили намет та заблокували вхід до будівлі піноблоками, стосовно працівників поліції застосували сльозогінний газ. Крім того, у ході блокування «Сбербанку» представники «Національного корпусу» почали кидати у бік відділення каміння і цеглу.

Периметр будівлі фінустанови перебуває під охороною поліції.

Сьогодні у Харкові активісти «Національного корпусу» замурували вхідні двері до відділення «Сбербанку» піноблоками, вони виставили цілодобову варту і пообіцяли «стояти доти, поки з України не зникнуть російські «Сбербанки».

Після того, як минулого тижня політична партія «Національний корпус» заявила, що з 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні, у «Сбербанку» заявили, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінюють як умисне заподіяння шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У Національному банку України закликали правоохоронців гарантувати безперебійну роботу відділень банків і не допустити «фізичної дестабілізації» функціонування банківської системи.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні і блокували роботу відділень банку.