Головою правління НСТУ обрали Зураба Аласанію

Головою правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» обрали Зураба Аласанію.

«У Олега Наливайка 7 голосів. Керівником Суспільного мовника став Зураб Аласанія,якому у другому турі віддали 10 голосів», – йдеться у повідомленні «Суспільного» в Facebook.

Перед цим провели другий тур голосування за голову правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України», оскільки жоден з кандидатів не набрав більшість голосів, – у Зураба Аласанії та Олега Наливайка по 8 голосів, Романа Вибрановського – 1 голос.

У березні наглядова рада Національної суспільної телекомпанії допустила вісьмох претендентів до конкурсу на посаду голови правління НСТУ. Сьогодні, 10 квітня, члени наглядової ради обирали голову правління НСТУ шляхом таємного голосування.

На початку року в Україні офіційно ліквідували внутрішнє державне телерадіомовлення. Натомість Міністерство юстиції зареєструвало НСТУ як юридичну особу. Чиновники обіцяли вже восени презентувати повністю оновлений контент.