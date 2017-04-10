Штаб: сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики 28 разів відкривали вогонь.

«Поблизу Маріуполя з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки, а з 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів – біля шахти «Бутівка».

У штабі зазначають, що на луганському напрямку бойовики застосовували міномети біля населеного пункту Кримське, а гранатомети та стрілецьку зброю біля населених пунктів Станиця Луганська та Донець.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах, у результаті яких минулої доби загинув сепаратист. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби чотири рази порушили режим тиші, обстрілявши позиції сепаратистів біля населених пунктів Калинівка, Калинове, Нижнє Лозове.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.