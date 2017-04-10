В Іспанії арештували російського програміста за підозрою у хакерстві

В Іспанії заарештували російського програміста з Санкт-Петербурга Петра Левашова за запитом США.

За інформацією Reuters, його підозрюють у причетності до хакерських атак під час проведення передвиборчої кампанії у США. Офіційних коментарів від американської сторони щодо арешту російського програміста наразі немає.

36-річного програміста арештували у Барселоні, де він з родиною відпочивав. Факт арешту підтвердили співробітники посольства Росії в Іспанії.

Російське інформагентство «РИА Новости» повідомляє з посиланням на іспанську поліцію, що після арешту Левашова відправили до Мадрида, де він має постати перед судом у кримінальних та адміністративних справах.

У січні за аналогічним звинуваченням у Барселоні арештували жителя російського Таганрога Станіслава Лісова теж за запитом США. Йому загрожує тривале тюремне ув’язнення.

6 січня американські спецслужби представили доповідь зі звинуваченнями на адресу Росії щодо втручання у президентські вибори у США за допомогою хакерів і ЗМІ.