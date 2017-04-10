МЗС перевіряє інформацію про візит групи іспанських політиків до анексованого Криму

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про візит групи іспанських політиків і бізнесменів в анексований Росією Крим. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Нам необхідна перевірена інформація щодо таких візитів. Нам потрібен повний фактаж, щоб інформація була фактологічно вивірена», – зазначила вона.

У Криму 10 квітня повідомили про візит президента Національної Асамблеї Андалузія Королівства Іспанії Педро Алтамірано і федерального координатора національної партії Андалузії (місто Малага) Сальвадор Гарсія Урбано.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосив 20 лютого 2014 року почала тимчасової окупації Криму і Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».