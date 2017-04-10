У США Ніл Ґорсач склав присягу судді Верховного суду. Це сталося за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп номінував його на цю посаду.

49-річний Ґорсач склав присягу 10 квітня у Білому домі в присутності президента США та інших суддів Верховного суду.

Ніл Ґорсач посів вакантне місце, яке звільнилося після смерті судді Антоніна Скалії у лютому 2016 року.

Минулого тижня юридичний комітет Сенату схвалив кандидатуру Ґорсача, який отримав одноголосну підтримку республіканської більшості. Спроба демократів заблокувати голосування провалилася.

Ніл Ґорсач навчався у Колумбійському університеті, захищався в Оксфорді та Гарварді. У Гарварді він проходив курс навчання разом з президентом Бараком Обамою.