Геращенко: від грудня 2016 року Донецька фільтрувальна станція зупинялася 14 разів

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що від грудня 2016 року через обстріли Донецька фільтрувальна станція зупинялася 14 разів.

«За дорученням президента України провели нараду щодо екологічної ситуації, яка напряму залежить від безпекової, і сьогодні погіршується. Ми не змогли відвідати Донецьку фільтрувальну станцію, яка через обстріли з грудня минулого року зупинялася 14 раз (нас не пустили на ДФС в сірій зоні саме через безпекову ситуацію)»,– написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що сьогогодні з народними депутатами Іриною Геращенко та Марією Іоновою зустрілись із керівниками низки донецьких підприємств.

«Депутати хотіли отримати максимально повну інформацію із «перших рук». Вони добре розуміють серйозність загрози і будуть виносити ці питання на рівень міжнародних гуманітарних та безпекових організацій», – повідомив він у Facebook.

Останнім часом внаслідок обстрілів пошкоджується ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у спричиненні цих обстрілів.