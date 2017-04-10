У Росії арештували викладача математики через акції 2 квітня

У Москві суд на два місяці арештував викладача математики Дмитра Богатова, обвинуваченого у закликах до тероризму і масових заворушень під час неузгодженої акції протесту у російській столиці 2 квітня. Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчого, повідомляє «Медіазона».

25-річного Богатова, викладача Московської фінансово-юридичної академії, затримали 6 квітня. За версією слідства, він під вигаданим ім’ям закликав у соціальних мережах до насильства під час мітингу 2 квітня. Сам Дмитро Богатов звинувачення відкидає.

Раніше слідчі вже вимагали арештувати Богатова, проте 7 квітня суд відмовив у задоволенні цього клопотання, пославшись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс Росії не передбачає взяття під варту у справах невеликої тяжкості, у тому числі за звинуваченням у закликах до масових заворушень.

Відразу після цього, у ніч на 8 квітня, викладачеві пред’явили нові звинувачення: у підготовці до організації масових заворушень і закликах до тероризму. Російські слідчі знову звернулися до суду з вимогою заарештувати Богатова.

26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. Незабаром після цього у соцмережах з’явилася інформація про нову акцію протесту, призначену на 2 квітня. У день проведення заходу на Манежній площі у Москві зібралися близько 50 людей, у тому числі прокремлівські активісти. Кількох активістів затримали