САП: суд вдруге повернув прокурору обвинувальний акт щодо Пасішника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що суд вдруге повернув прокурору обвинувальний акт щодо колишнього виконавчого директора компанії «Нафтогаз України» Андрія Пасішника.

Як повідомляє прес-служба відомства, САП занепокоєна черговим відкладенням розгляду справи Пасішника в суді і оскаржить в апеляції повернення обвинувального акту.

«Суддею не наведено мотиви прийнятого рішення, оскільки оголошено лише його резолютивну частину. САП обурена фактом, що клопотання сторони захисту про повернення прокурору обвинувального акту розглянуте в порушення вимог ст. 350 КПК України без з’ясування думки щодо них інших учасників судового провадження, зокрема прокурора та потерпілого», – йдеться у повідомленні.

У САП нагадують, що 4 серпня 2016року Солом’янський райсуд Києва вперше повернув прокурору обвинувальний акт стосовно Пасішника. 7 листопада 2016 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора, скасував це рішення суду і обвинувальний акт повернули до суду першої інстанції для розгляду зі стадії підготовчого засідання.

В антикорупційній прокуратурі висловили занепокоєння тим, що 22 квітня буде рік, як обвинувальний акт надіслали до Солом’янського райсуду Києва, проте на сьогодні не відбулося жодного підготовчого засідання у справі.

У лютому минулого року детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча) щодо здійснення незаконного впливу Пасішником на на той час міністра економічного розвитку й торгівлі України Айвараса Абромавичуса з метою внесення пропозиції про призначення на посаду заступника міністра.