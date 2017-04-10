Штаб: бойовики з мінометів обстріляли околиці Новотроїцького на Донеччині

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики з мінометів обстріляли околиці Новотроїцького на Донеччині.

Як повідомляє прес-центр штабу, втрат серед місцевих жителів немає.

«Поблизу Маріуполя позиції українських військових біля Новотроїцького обстріляли зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що кілька мін влучили у житловий район населеного пункту, пошкоджено будинки та інфраструктуру селища.

В угрупованні «ДНР» наразі цих заяв штабу не коментували, але звинувачують українських військових в обстрілах, у результаті яких минулої доби загинув сепаратист.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.