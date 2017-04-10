Прокуратура: один з фігурантів справи щодо «схеми Курченка» визнав свою провину

У прокуратурі Одеської області заявляють, що у ході розслідування «злочинної схеми Сергія Курченка» щодо реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, один з фігурантів справи, затриманий у лютому в Дніпрі підприємець визнав свою провину.

«У ході розслідування злочинної схеми вже винесено перший обвинувальний вирок фігуранту оборудок з нафтопродуктами», – сказав прокурор Одеської області Олег Жученко.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, підприємця визнали винним в організації схеми фіктивного вивезення палива через Одеську область та підробленні документів.

З урахуванням визнання підозрюваним своєї провини та сприянні слідству між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, додають у відомстві.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати до бюджету 1,2 мільярда гривень платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

За даними прокуратури, у ході цього розслідування повідомили про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці, а також колишньому керівнику підконтрольної компанії та головному диспетчеру цього підприємства, накладений арешт на майно трьох підприємств та на чотири річкових танкери і баржі.

Генпрокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.