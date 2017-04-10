Штаб: на Донеччині офіцер застосував зброю для вгамування п’яного військового

У штабі АТО заявляють, що на Донеччині офіцер застосував зброю для вгамування військового у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, за попередніми даними, у розташуванні одного з підрозділів група військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння відмовилась виконувати наказ командира та поводила себе агресивно.

«Така поведінка військовослужбовців становила реальну загрозу життю та здоров’ю офіцера. Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу здійснив три попереджувальні постріли у повітря, а згодом попереджувальні постріли у землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, військовослужбовця доставили до лікарні міста Бахмут, де надали необхідну медичну допомогу та встановили діагноз.

При цьому, як повідомляють у прес-центрі, лікарі засвідчили, що під час поранення постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння, в його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю.

Обставини інциденту з’ясовуються.