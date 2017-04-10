США: 2 людей загинули під час стрілянини у початковій школі Сан-Бернардіно

Під час стрілянини у початковій школі у Сан-Бернардіно, в американському штаті Каліфорнія, загинули двоє людей, ще двоє поранені, повідомляє місцева поліція.

Раніше повідомляли про щонайменше 4 поранених.

Джарод Берґен, керівник поліції Сан-Бернардіно, повідомив у понеділок, що стрілянина сталася у класі початкової школи.

За його словами, чотирьом потерпілим знадобилася допомога, нападник, ймовірно, мертвий.Двох учнів доставили до лікарні.

Більше інформації щодо цього наразі немає.

У грудні 2015 року у Сан-Бернардіно подружжя вчинило стрілянину, у результаті якої 14 людей загинули, 22 були поранені.