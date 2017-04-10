Удари США знищили 20% сирійської авіації – Маттіс

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявляє, що під час ударів крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації, яку використовують сили президента Сирії Башара аль-Асада.

«Сирійська влада втратила можливість заправляти і переозброювати літальні апарати на аеродромі Шайрат. Сирійська влада задумуватиметься перед тим, як знову використати хімічну зброю», – мовиться у заяві Маттіса.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.