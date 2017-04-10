США застерігають Дамаск щодо використання хімічної зброї і касетних бомб

Білий дім застерігає, що президент США Дональд Трамп може вжити подальших дій щодо Сирії, якщо тамтешня влада викоритовуватиме хімічну зброю чи касетні бомби.

«Якщо ми бачитимемо ознаки людей з отруєнням газом чи враженнями касетними бомбами, ми залишаємо відкритою можливість щодо майбутніх дій», – заявив 10 квітня речник Білого дому Шон Спайсер.

У понеділок міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що під час ударів американських крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації армії президента Сирії Башара аль-Асада.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.