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11 Квітень 2017, Київ 00:52
Новини | Міжнародні

США застерігають Дамаск щодо використання хімічної зброї і касетних бомб

Речник Білого дому Шон Спайсер

Білий дім застерігає, що президент США Дональд Трамп може вжити подальших дій щодо Сирії, якщо тамтешня влада викоритовуватиме хімічну зброю чи касетні бомби.

«Якщо ми бачитимемо ознаки людей з отруєнням газом чи враженнями касетними бомбами, ми залишаємо відкритою можливість щодо майбутніх дій», – заявив 10 квітня речник Білого дому Шон Спайсер.

У понеділок міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що під час ударів американських крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації армії президента Сирії Башара аль-Асада.

Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольному сирійський повстанцям містечку Хан-Шейхун загинули понад 80 людей.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в місті Хан-Шейхун, у якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії.

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