Порошенко хоче почути аргументи Гонтаревої – Луценко

Президент України Петро Порошенко хоче почути аргументацію голови Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо її рішення піти у відставку, заявляє народний депутат від БПП Ірина Луценко, яка у парламенті представляє президента.

«Він зустрінеться з Валерією Гонтаревою і обговорить з нею питання відставки. Якщо він прийме її аргументи, якщо не вдасться знайти іншого консенсусу, то він проведе консультації щодо кандидатур, які можуть розглядатися на посаду», – заявила Луценко журналістам ввечері 10 квітня біля будівлі Адміністрації президента, де проходило засідання фракції БПП.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що 10 квітня подала президентові України заяву про намір піти у відставку за власним бажанням з 10 травня.