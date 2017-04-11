Минулої доби на Донбасі були поранені 5 військових – штаб

У прес-центрі штабу АТО вранці 11 квітня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців були поранені.

«Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

За даними штабу, обстріли з боку сепаратистів тривали на всіх напрямках як з важкого озброєння, так і зі стрілецької зброї. Повідомляється, що в окремих районах працював снайпер, зокрема в районі Мар’їнки.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах напередодні околиць Горлівки, а луганські сепаратисти стверджують, що ЗСУ в понеділок обстріляли селище Фрунзе.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.