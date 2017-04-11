Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру ООН

Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру Організації Об’єднаних Націй, що є високою відзнакою всесвітнього органу. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш призначив 19-річну пакистанку на цю посаду на церемонії у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 10 квітня, особливо акцентуючи на важливості освіти дівчаток.

«Ти не тільки герой, але ти дуже віддана і щедра людина», – сказав генсекретар Малалі.

«Виховуючи дівчаток, ми міняємо всю громаду і все суспільство. Я сподіваюся, і я закликаю всіх молодих дівчат там – вам потрібно встати і повірити в себе», – сказала, в свою чергу, Малала Юсафзай.

Дівчина стала відомою після того, як її було поранено в голову бойовиком руху «Талібан» під час поїздки у шкільному автобусі в Пакистані в 2012 році через те, що виступала за освіту дівчаток у своїй країні.

Малала після важкого поранення вижила, вона пройшла курс лікування у Великобританії, де зараз живе і навчається. Останні роки вона подорожувала по світу, пропагуючи освіту дівчаток як вирішення проблеми насильства, пропагованого, зокрема, ісламістами.

У 2014 році у віці 17 років Малала Юсафзай стала наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру.